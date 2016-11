Vuoden yrittäjäksi on Maalahdessa valittu Työkaluvalmistus Nisula Oy.

Yritys valmistaa työkaluja teollisuuden tarpeisiin yli 30 vuoden kokemuksella. Kyseessä on mikroyritys, joka jo monen vuoden ajan on ollut yksi suurimpia yhteisöveronmaksajia Maalahden kunnassa.

Työkaluvalmistus Nisula Oy on erikoistunut leikkain-, extruusio- ja muottityökalujen valmistukseen. Hyvän konekannan ansiosta yritys pystyy valmistamaan nopeasti ensiluokkaisia työkaluja, joihin valitaan laadukkaat materiaalit ja komponentit. Konekantaa uudistetaan jatkuvasti, ja uusimpia investointeja ovat uusi lankasaha ja tasohiomakone. Lankasahaus on erittäin tarkka menetelmä, jolla valmistetaan leikkainten ja muottien osat. Lankasahauksella voidaan työstää myös kovametalleja ja lämpökäsiteltyjä materiaaleja. Yritys tekee myös CAD-suunnittelua sekä huoltaa ja korjaa työkaluja.

Yrityksen menestys perustuu korkean teknologian ansiosta hyvin tarkkaan työhön, korkealaatuisiin koneisiin ja vankkaan ammattitaitoon. Työkaluvalmistus Nisula Oy on ollut monen vuoden ajan hyvin vakavarainen, ja myös tuotto on ollut erittäin hyvä. Yrityksen perustaja Antti Nisula toimii yrityksessä edelleen hallituksen puheenjohtajana ja on nyt toiminut 40 vuotta yrittäjänä Maalahdessa.