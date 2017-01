Vanhukset ihastuivat rauhalliseen irlannincopiin. Fantsu ja mukana ollut shetlanninponi Mosse saivat vatsan täydeltä porkkanoita ja omenanpaloja.

– Kyllä tämä lempeitä ajatuksia herättää. On nämä komeita ja kilttejä hevosia. Olen ratsastanut lapsena. Äidilläni oli hevonen, Ritva-Seidi Laakkonen ihastelee.

Palvelukeskus Solhörnanin pihaan tehdyt hevostreffit ovat osa Nummelan opiskeluja.

– En ole leipoja tai askartelija. Tämä on minulle luonteva tapa toteuttaa luovan kuntoutuksen tehtävä. Fantsu on vielä nuori hevonen, mutta hienosti me tämä hoidettiin.

KATARIINA PAAJASTE