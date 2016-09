– Syksy näyttää hyvin lupaavalta ja varaustilanne näyttää hyvältä, Ståhlberg toteaa.

Ståhlbergin mukaan Wasalinen kautta myytyjen hotellipakettien määrä on noussut jopa kaikkien aikojen ennätykseen sekä Vaasassa että Uumajassa.

– Elokuussa hotellihuoneiden myynti kasvoi Vaasassa 44,8 prosenttia ja koko vuonna kasvua on ollut 15,2 prosenttia. Uumajassa kasvua on ollut elokuussa 34,3 prosenttia ja koko vuonna kasvua on ollut 37,6 prosenttia.

Ståhlberg kertoo, että elokuussa matkustajamäärä oli suurin piirtein sama kuin viime vuonna.

– Voimme olla ylpeitä siitä. Viime vuonna Uumajassa oli Nolia-messut, missä kävi noin 1000 matkustajaa ja noin 20 linja-autoa. Nolia-messut järjestetään joka toinen vuosi Uumajassa ja vaikka Nolia-messuja ei nyt ollut niin siitä huolimatta saavutimme viime vuoden matkustajamäärät.

Powerparkin myynti Wasalinen kautta on kasvanut Ståhlbergin mukaan 40 prosenttia.

– Powerpark on ollut meidän suosituin tuotteemme tänä vuonna ja se näkyy hotellien myyntitilastoissa, Tuuri on myös alkanut näkyä matkustajamäärissä Ruotsista.

Ståhlberg mainitsee, että laivalla myös henkilöautomäärä on kasvanut jatkuvasti.

– Työmatkailu kasvaa, mikä näkyy erityisesti sunnuntailähdöillä. Lisäksi rahti kasvaa tasaisesti ja kesällä oli jopa kapasiteettiongelmia, kun monet lähdöt oli täyteen varattu henkilöliikenteellä. Nyt nähdään kasvava kysyntä rahdilla ja tuntuu, että Suomen talous elpyy hiljalleen kuin tuonti sekä vienti kasvavat.