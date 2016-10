Toimittaja Juha Vainion mukaan verkkojournalismi on muuttunut viimeisen kuuden vuoden aikana paljon, mutta verkkoon pätee yhä sama kuin journalismiin muutenkin: ihmiset haluavat laatua.

Vainio on valittu Ilkan ja Pohjalaisen toimitukseen verkkotoimituksen esimiehenä toimivaksi uutistoimittajaksi. Hän aloittaa työnsä joulukuussa.

Vainion mielestä verkkojournalismi on tällä hetkellä laadukkaampaa kuin koskaan aiemmin. Verkkoon tehdään nopean uutisvirran aikana pitkiäkin juttuja, ja niitä myös luetaan.

Suurimmalla osalla suomalaisista on älypuhelin taskussaan. Kun internet on jatkuvasti käsien ulottuvissa, kilpaillaan verkossa ihmisten ajasta. Ja kilpailijoita riittää. Vainio käyttää esimerkkinä tilausvideopalvelu Netflixiä. Ihmiset saattavat katsoa älypuhelimillaan palvelun ohjelmia useita tunteja. Mikseivät siis myös uutisia.

Vainion juttu MV-lehdestä valittiin vuoden parhaaksi jutuksi Sanomalehtien liiton Vuoden paras juttu -kisassa 2015.

– MV-lehdestä kertonut juttuni julkaistiin myös verkossa. Se oli pitkä juttu, mutta sitä luettiin silti paljon. Kaikki on kiinni sisällöstä, ei niinkään pituudesta.

Vainio puhuu perinteisen lehden sijaan mediasta. Maakuntamediassa verkon rooli vahvistuu jatkuvasti. Verkko on Vainion mukaan tulevaisuudessa myös entistä isompi tulonlähde.

– Täytyy tarkkaan miettiä, miten palvella paikallisia lukijoita, mutta myös saada valtakunnallisesti ihmiset verkkosivuille.

Vainio on opiskellut Turun ammattikorkeakoulussa medianomiksi. Hän on työskennellyt Aamulehdessä vuodesta 2010. Ilkkaan ja Pohjalaiseen Vainio on tehnyt juttuja vuodesta 2014 lähtien, kun Vainio siirtyi Lännen Median verkkotoimittajaksi.

MV-lehdestä kertoneen jutun lisäksi Vainion juttu jääkiekkojunioreiden selkärankaongelmista voitti Sanomalehtien liiton Ajattomat jutut -sarjan kolmannen sijan vuonna 2012.

JATTA LAPINKANGAS