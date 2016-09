Kauppa-autoja on Suomessa enää 13 ja kaksi niistä liikennöi Kauhajoella. Liikkuville kauppapalveluille on edelleen kysyntää. Varsinkin sivukylissä asuvien vanhusten kauppa-asiointi voi olla hankalaa, jos omaa autoa ei ole, julkinen liikenne ei toimi ja oma kyläkauppakin on lopettanut.