SDP:n Pohjanmaan piirin ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkava Tarja Tenkula on valmis myös puolueen johtotehtäviin. Hän kertoi halukkuudestaan demaripiirin syyskokouksessa Seinäjoella lauantaina.

– Mikäli piirin puoluekokousedustajat niin päättävät, olen käytettävissä, Tenkula totesi.

Sitä Tenkula ei vielä paljasta, olisko hän valmis haastamaan istuvan puheenjohtajan Antti Rinteen vai onko tähtäin varapuheenjohtajuudessa. Tenkula on toiminut sosialidemokraattien varapuheenjohtajana vuosina 1991–1993.

– Kaikki on vielä auki. Puoluekokoukseen on parisen kuukautta, enkä lyö mitään tässä vaiheessa lukkoon, hän toteaa.

Tenkulan halukkuus puolueen johtotehtäviin oli etukäteen vain pienen piirin tiedossa. Ilkan saamien tietojen mukaan kritiikkiä tuli kuitenkin sen verran, että Tenkula joutui muuttamaan etukäteen kirjoittaman puheenvuoron sisältöä. Hän lisäsi sinne puoluekokousedustajille esittämänsä toiveen.

Seinäjokelainen Tarja Tenkula on pitkän linjan demaripoliitikko. Hän on vaikuttanut Helsingin kunnallispolitiikassa kahden vuosikymmenen ajan, ja toiminut mm. Helsingin kaupunginvaltuustosssa ja -hallituksessa. Ammatiltaan hän on erikoissairaanhoitaja.