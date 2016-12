Keskiviikkona ensi-iltansa saa myös uusin Star Wars -elokuva, joka esitetään elokuvateatterin suurimmassa salissa.

Elokuvateatterin sisäänkäynti on remontin ajan ollut Pitkälläkadulla, mutta huomisesta eteenpäin teatteriin pääsee vain alkuperäisestä Hovioikeudenpuistikon sisäänkäynnistä.

Vaasan Bio Rexissä on nyt yhteensä kuusi salia. Pienimmässä salissa on reilu 30 paikkaa, isoimmassa salissa penkkejä on noin 280. Elokuvateatteri on remontoitu lattiasta kattoon. Ääni- ja kuvatekniikka on uudistettu, katsomoita levennetty ja valkokankaita suurennettu.

Lisäksi jokaisen salin ensimmäisellä penkkirivillä on jalkarahit.

Bio Rex Vaasan remontti tehtiin kahdessa osassa. Kahden ensimmäisen salin remontti aloitettiin vappuna 2016. Remontti oli valmis heinäkuussa, jolloin aloitettiin remontin nyt valmistunut, noin puoli vuotta kestänyt toinen osa.

Bio Rex Cinemasin toimitusjohtajan Aku Jaakkolan mukaan remontti tuli maksamaan lähes kolme miljoonaa euroa.

Avajaiset jatkuvat keskiviikosta aatonaattoon asti.

LAURA POTINOJA