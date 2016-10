Viime vuonna avoimien ovien päivänä synnytysyksikössä vieraili noin 250 kävijää.

Vaasan keskussairaalassa kannustetaan imettämiseen, sillä rintamaidolla on tutkimusten mukaan positiivisia terveysvaikutuksia. Synnytysyksikön avointen ovien päivä on osa pohjoismaalaista imetysviikkoa, jonka järjestää World Alliance for Breastfeeding Action.

Suomessa imetysviikkoa vietetään 17.−23.10. Imetysviikon teema on tänä vuonna imetyksen ja kestävän kehityksen yhteys. Ympäristöystävälliseen rintamaitoon kaikilla on varaa, mikä tarkoittaa ruokaturvaa lapsille.