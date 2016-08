WsArenalla esiintyy lauantaina vaasalainen Twisted Misters, joka on nimensä mukaisesti tribuuttibändi jäähyväiskiertuettaan tekevälle yhdysvaltalaiselle Twisted Sisterille.

Ruoan lisäksi Ikkuna-festivaali tarjoaa aimo kattauksen artisteja kaupungin pubeissa ja ravintoloissa perjantaina ja lauantaina.

O’Malley’sissa viihdyttää perjantaina klassista rokkia, kuten Deep Purplea, Rainbow’ta ja Whitesnakea, soittava Solid Faces Pietarsaaresta.

– LittlePubin terassilla esiintyy molempina iltoina vaasalainen Duo Trololo, LittlePubin Aleksi Laine kertoo.

Duo on Lasse Känsäkankaan ja Tommi Björklundin perustama akustinen coverbändi.

– Dreams-yökerhossa on perjantaina mukana menossa Big Brother -ohjelmasta tuttu BB-Sami, vinkkaa Tony Scorppa.

WsArenalla lauletaan perjantaina karaokea, ja lauantaina vuorossa on Hard’n Heavy Metal Night II, joka tarjoaa hevimusiikin ja melodisen hevin ystäville kuunneltavaa.

– Karaokeiltoja meillä on ollut neljä viisi kertaa, ja ne ovat olleet suosittuja, kertoo WsArenan Ari Rintamäki.

– Keväällä meillä oli vastaava hevi-ilta, josta yleisö tykkäsi. Tämä ilta sopii hyvin yhteen Ikkuna-festivaalin kanssa, Rintamäki jatkaa.

WsArenalla esiintyy lauantaina vaasalainen Twisted Misters, joka on nimensä mukaisesti tribuuttibändi jäähyväiskiertuettaan tekevälle yhdysvaltalaiselle Twisted Sisterille. Bändi on onnistunut verrattain hyvin matkimaan 80-luvun suosikkiyhtyettä, ja heillä on faneja ympäri Suomen.

Imitointi on aiheuttanut Twisted Mistersille myös kommelluksia.

– Pukeudumme 80-luvun vermeisiin, ja meillä on myös peruukit ja meikit päällä, jotta näyttäisimme mahdollisimman samalta kuin Twisted Sister. Alkuaikoina saimme yhteydenoton Twisted Sisterin lakimieheltä. Hän sanoi, että ihan kiva idea, mutta kielsi meiltä esimerkiksi logon käytön rumpukalvossa, yhtyeen rumpali Tom Suomela kertoo.

Lähde: Ikkuna -lehti.