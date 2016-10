– Wasa Teater on erittäin tärkeä suomenruotsalaisille. On luonnollista, että osallistumme teatterin remontin rahoitukseen, molempien säätiöiden hallituksen puheenjohtaja Stefan Wallin kertoo tiedotteessa.

Wasa Teater viettää satavuotisjuhlaansa vuonna 2019. Teatteria remontoidaan juhlaa silmällä pitäen. Tällä hetkellä teatterin ison lavan nykyinen tekniikka on vanhentunutta, liikuntarajoitteisten on hankala päästä teatteriin ja isossa salissa istumapaikkoja on suhteellisen vähän. Remontti kestää neljä vuotta.