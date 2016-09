Suomenhevonen on kulkenut suomalaisten rinnalla läpi historian. Sen merkitys itsenäisyyden ja yhteiskuntamme rakentamisessa on ollut huomattava.

Suomenhevosella on edelleen monta tärkeää roolia. Se on kilpakumppani, ratsu ja työhevonen. Se on mukana harrastuksissa, kuntouttajana, kasvattajana ja ystävänä.

Suomenhevosen päivänä 6.9. Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto antavat liputussuosituksen suomenhevosen ja suomalaisen hevososaamisen kunniaksi.

Ensimmäisen kerran kansallishevosemme päivää juhlittiin vuonna 2007 kantakirjan täyttäessä sata vuotta.