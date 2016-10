Vaikka maatilojen lukumäärä on vuosikymmenen mittaan vähentynyt, ovat tilakoot samaan aikaan suurentuneet, ja yritys pystyy edelleen toimimaan noin sadan kilometrin säteen sisällä.

Sorkkien hyvä kunto on yksi tekijä tilan tuotoksen ylläpitämisessä. Päätoimisia sorkkahoitajia on Suomessa muutama kymmenen ja heidän lisäkseen on osa-aikaisia sekä keikkamiehiä.