Valtioneuvosto on nimennyt Seinäjoen Lentoasema Oy:n ilmaliikennepalvelun tarjoajaksi Seinäjoen lentoaseman lentotiedotusvyöhykkeellä 10.2.2017 lähtien.

Tähän saakka ilmaliikennepalvelua on tarjonnut Rengonharju-säätiö, joka on ilmoittanut luopuvansa yksinoikeudestaan ja päättävänsä toimintansa ilmaliikennepalvelujen tarjoajana välittömästi sen jälkeen, kun tarjoajaksi on nimetty Seinäjoen Lentoasema Oy.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt Seinäjoen Lentoasema Oy:lle tarvittavat luvat joulukuussa 2016.