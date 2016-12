Seinäjoen keskussairaalaan on soitettu tämän viikon aikana toistakymmentä pilapuhelua. Hallintojohtaja Johanna Sorvettulan mukaan sairaalaan soitetaan äärimmäisen harvoin pila- tai häirintäpuheluita. – En ole aiemmin törmännyt mihinkään tämänkaltaiseen, Sorvettula viittaa tämänviikkoisiin puheluihin. Kuva: Jouko Hänninen

Seinäjoen keskussairaalaan on soitettu pilapuheluita maanantaista lähtien.

Puhelut on tehty ruotsin kielellä. Keskukseen soittaessaan henkilö on kertonut selvällä ruotsin kielellä potilasasiansa, jonka jälkeen hänet on yhdistetty oikealle osastolle.

Tuolloin soittaja on muuttanut puheensa niin epäselväksi ja hiljaiseksi, ettei hoitohenkilökunta ole saanut selvää asiasta.

– Puhe on ollut niin epäselvää, etteivät edes meidän natiivisti ruotsia puhuvat työntekijät ole saaneet siitä selvää, hallintojohtaja Johanna Sorvettula kertoo.

Sen jälkeen henkilö on soittanut uudelleen keskukseen, jonne hän tuohtuneena kertonut saaneensa huonoa palvelua ruotsiksi.

Sorvettulan mukaan puheluita tuli eniten tiistain ja keskiviikon aikana. Torstaihin mennessä puheluita on tullut toistakymmentä.

Soittelu on rauhoittunut torstain aikana. Puoleenpäivään mennessä sairaalaan on tullut pari yksittäistä pilapuhelua.

– Toivotaan että tilanne rauhoittuu, Sorvettula toteaa.

Sorvettula pitää puheluita valitettavina. Pahimmillaan pilapuhelut uhkaavat potilasturvallisuutta, sillä ne häiritsevät ja vievät aikaa varsinaiselta potilastyöltä. Pilapuheluiden aikana voi tulla myös todellisia, kiireellisiä puheluita.

– Yhtäkin pilapuhelua on ollut selvittämässä kymmenen minuutin ajan kolme työntekijää, Sorvettula havainnollistaa.

– Kaikki se aika on pois potilastyöstä. Ei meitä täällä liikaa ole, hän jatkaa.

Alkuviikosta tulleen soittotulvan jälkeen sairaalassa tiivistettiin puheluiden seurantaa. Myös tutkintapyynnön tekemistä poliisille on ehditty harkita.

– Arvioimme tilannetta perjantaina, vaikka nyt puhelut näyttävät vähentyneen. Haluaisimme välttää viimeiseen asti tutkintapyynnön tekemistä, sillä se ei edistä keneenkään asiaa, Sorvettula summaa.

Soittajat ovat olleet Sorvettulan mukaan keski-ikäisiä henkilöitä, mutta sen tarkemmin hän ei halua lähteä profiloimaan heitä.

– Numeroita on ylhäällä, hän toteaa.

Sorvettula toivoo soittajien välittävän poliittiset viestinsä demokraattisia kanavia pitkin.

– Sairaalan henkilökunnalla ei ole mitään tekemistä päivystysasiassa tehtyjen päätösten kanssa. Politiikka on politiikkaa ja sairaanhoito on hyvää ja ammattitaitoista.

Sorvettulan mukaan Seinäjoen keskussairaalassa on asioinut jo pitkään myös ruotsinkielisiä potilaita, eikä kielikysymyksestä ole tullut sinä aikana yhtään muistutusta.

– Haluamme herättää luottamusta. Henkilökunnalla on oikea asenne ja todellinen halu palvella ihmisiä myös ruotsin kielellä. Sorvettula toteaa.

Sairaalassa selvitetään parhaillaan, kuinka paljon siellä työskentelee ruotsinkielisiä työntekijöitä.

– Jokaisella osastolla työskentelee myös natiivisti ruotsia puhuvia. Kaikilla lääkäreillä on taustallaan pitkä kouluruotsi, Sorvettula mainitsee.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Vasabladet.

