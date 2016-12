Kaupunginjohtaja muistutti uudenvuodenjuhlassa, että tekemistä jää myös uudelle vuodelle.

– Tekemistä silti riittää sekä nuorisotyöttömyyden että pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi.

Tässä kaupunginjohtajan puhe kokonaisuudessaan:

Hyvät kuulijat, Bästä ohörare!

Seinäjoen kaupungin vuosi on ollut muutosten vuosi. Kansantaloudessa pitkään jatkunut lama Suomessa on päättynyt ja lopultakin kasvu, vaikka vaatimatonkin, on käynnistynyt. Samoin Seinäjoen kaupungin tulos kääntyi merkittävästi paremmaksi ja positiiviseksi. Kiitos Seinäjoen oman palvelutuotannon ja henkilöstön, samoin kuin EP:n sairaanhoitopiirin toiminnan tehostumisen. Nettoinvestointien tasosta tulos on 2/3 osaa, joten vielä jää tehostamistarvetta yhden veroporosentin verran eli 10 M€ seuraaville vuosille.

Erityisesti työllisyyden paraneminen vuodessa on merkittävä. EP:lla ja myös Seinäjoella laskua oli 10 prosenttia. Koko maan vastaava luku oli 4 prosenttia. Seinäjoen työllisyystilanne onkin suurten kaupunkien parhaimmistoa. Tekemistä silti riittää uudelle vuodelle sekä nuorisotyöttömyyden että pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi. Kannustankin yrityksiä työllistämään juuri edellä mainittuja sekä kansainvälisiä opiskelijoita ja ulkomaalaisia. Muuttajistamme joka 7. tulee ulkomailta. Paremmasta työllistymisestä hyötyvät kaikki.

Yrittäjien ja kaupungin vuorovaikutus on entisestään tiivistynyt. Yrittäjät arvioivatkin Seinäjoen kaupungin yritysilmapiirin Suomen suurten kaupunkien parhaimmaksi. OmaSP stadion, Ydinkeskustan rakennushankkeiden käynnistyminen, uusien yritysten sijoittuminen, Itäväylän valmistuminen, Seinäjoen Asuntomessut ja lähes 500 000 vierasta Seinäjoen Superkesän tapahtumissa, Areenan laajennus, Seinäjoen rautatieaseman matkustajamäärien voimakas kasvu, Asuntorakentamisessa uusi ennätys – 1200 asunnolle myönnetyt rakennusluvat, Atrialle sianlihan vientiluvan varmistuminen Kiinaan, kansainvälisyyden voimistuminen, 62 000 asukkaan rajan ylitys marraskuussa, globaalia huomiota saanut lasten lihavuus laskuun ohjelman tulokset jne… Seinäjoki on jälleen menestynyt erinomaisesti laajalla rintamalla.

Hyvät kuulijat!

Tekemistä jää myös uudelle vuodelle. Suomen julkisen hallinnon suurin muutos eli SOTE ja maakuntauudistus käynnistyy hallituksen joulupaketin eli hallituksen esitysten perusteella tasan 2 vuoden päästä. Tehtyjen rahoituslaskelmien mukaan EP olisi saamassa 29 euroa/asukas enemmän. Joka tapauksessa Seinäjoki on sitoutunut vahvasti tekemään muiden organisaatioiden kanssa parhaan mahdollisen uudistuksen. Toivottavasti sama tavoite on myös kaikilla muillakin kunnilla eikä viime hetken irtiottoja tehtäisi. Erityisesti SOTE palveluissa valinnanvapaus tulee kasvamaan ja markkinoille tulee uusia toimijoita.

Jäljelle jääviä kuntia, siis nonSOTE kuntia, kutsutaan elinvoima ja kilpailukykykunniksi. Seinäjoki on näihin asioihin panostanut jo nyt strategiansa mukaisesti. Seinäjoen sijainti Suomi-kasvukäytävällä luo yrityksille ja asukkaille erinomaiset mahdollisuudet pärjätä myös tulevaisuudessa. Valtuuston juuri hyväksymä organisaatiouudistus vahvistaa uudistuvaa kuntaa sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn korostamista kaikissa kaupungin toiminnoissa. Haastankin kaupunkilaiset osallistumaan aktiivisesti kaupungin palveluiden kehittämiseen. Digitalisaation kautta pyrimme entistä vaikuttavimpiin palveluihin ja prosessien sujuvuuteen. Ensi huhtikuussa käydään myös kuntavaalit ja uusi valtuusto aloittaa 1.6.2017 nelivuotiskautensa.

Hyvä yleisö!

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta! Seinäjoellakin on useita juhlavuoden tapahtumia teemalla "tehdään se yhdessä". Suurimmat ovat Farmari maatalousnäyttely ja Kalevan kisat uudistelulla urheilustadionilla. Suomen itsenäisyyden ensimmäiset kuukaudet olivat merkittäviä, kun Mannerheimin päämaja oli Seinäjoella keväällä 1918. Itsenäinen ja yhteistyökykyinen Suomi katsoo nyt 100 vuotta myöhemmin luottavaisesti tulevaisuuteen!

Hyvät kuulijat,

Seinäjoen kaupungin puolesta toivotan kaikille kaupungin asukkaille, eteläpohjalaisille ja suomalaisille riemullista Uutta vuotta 2017 ja menestyksellistä Suomi sata juhlavuotta! Jag önskar Er alla Gått nytt År!