Suomen eturivin stand up- koomikot tähdittävät marraskuussa 2016 uutta, Vaasassa ja Seinäjoella samana päivänä järjestettävää tapahtumaa.

Uusi Saa Nauraa! -festivaali tuo Seinäjoelle ja Vaasaan kotimaisen stand up- komiikan kirjon lauantaina 12. marraskuuta. Mukana erikoiskiertueella on neljä kotimaista eturivin stand up -koomikkoa: Krisse Salminen, Niko Kivelä, Heli Sutela ja Ilari Johansson.

Pohjanmaalla ei vastaavaa, kahden suuren areenan stand up- tapahtumakokonaisuutta ole aikaisemmin nähty. Saa Nauraa! -tapahtumista on tarkoitus tehdä vuosittainen suuri tapahtuma Seinäjoen ja Vaasan syksyyn.

Tapahtumakokonaisuuteen odotetaan yhteensä 5000:tta kävijää. Tapahtumat järjestää Nordic Live Productions.