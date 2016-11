Digital Factoryn viisihenkinen ydinryhmä palkittiin aamulla Helsingissä. Päivän alkajaisiksi he pääsivät avaamaan Nasdaq Helsingin pörssin. Näkyvin palkinto on se, että Seamkin Digital Factory on päässyt valotaululle Times Squarella New Yorkissa.

– Siellä ei ole tainnut aikaisemmin koreilla seinäjokelaisia yrityksiä. Saimme kuvan mainostaulusta todisteeksi, Seinäjoen ammattikorkeakoulun automaatiotekniikan koulutuspäällikkö Hannu Reinilä kertoo.

Digital Factory toimii digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin innovatiivisena oppimisympäristönä ja jokapäiväisenä työkaluna insinöörikoulutuksessa. Teknologiayrityksille se on osaamiskeskus sekä testi- ja demoalusta niiden kehittäessä valmiuksiaan teollisen internetin, digitalisaation ja robotiikan täysipainoisessa hyödyntämisessä omissa tuotteissaan ja tuotannossaan.

– Tämä on neljäs valtakunnallinen palkintomme, eli jotain olemme varmasti tehneet oikein, Reinilä iloitsee.

Tuomaristo perusteli valintaansa sillä, että Digital Factory tarjoaa yrityksille kustannustehokasta ja nopeaa ennakkovalmistautumista tuotannon käytännön toteuttamiseen ja linkittää haastavassa työllistämistilanteessa opiskelijat ja käytännön työelämän luontevasti toisiinsa. Tämä synnyttää uusia mahdollisuuksia kaikille osapuolille uudistaa toimintaa ja vastata digitalisaation haasteisiin.

Tuomaristo kehui Digital Factorya erinomaiseksi konseptiksi, jonka yhteiskunnallinen vaikutus on merkittävä, ja jossa on myös laajentamismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Tuottava idea -kilpailu on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä kilpailu, jonka tavoitteena on edistää innovointia, nostaa esille uusia liikeideoita ja korostaa niiden merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen avaintekijöinä. Kilpailun tavoitteena on myös nostaa yrittämisen yleistä arvostusta ja korostaa uusien ideoiden ja riskinoton merkitystä kansantalouden kasvun ja kansallisen hyvinvoinnin lisäämiselle.

