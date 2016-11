Nopean aikataulun takia työtoiminta käynnistetään väliaikaisesti Adeccon kautta. Toiminta toteutetaan sekä yksilövalmennuksena että ryhmätoimintana. Toiminta siirtyy kaupungin keskustaan vanhan talouskoulun tiloihin osoitteeseen Kauppapuistikko 4.

– Koska haluamme käynnistää toiminnan mahdollisimman pian, rekrytoimme henkilökunnan Adecco Finland Oy:n kautta. Ensivaiheessa palkkaamme seitsemän työntekijää 30. marraskuuta alkaen, ja toiminta käynnistyy jo 7. joulukuuta. Ensisijaisena asiakasryhmänä ovat Jupiterissa kuntoutettavana olleet henkilöt, henkilöstöjohtaja Leena Kaunisto kertoo.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Toiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille. Tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia, vahvistaa asiakkaan elämänhallintaa, työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä syrjäytymistä.

– Kyseessä ei ole työsuhde, vaan tavoitteena on esimerkiksi totuttautua työelämän pelisääntöihin ja parantaa omaa elämänhallintaa. Tässä tilanteessa on tärkeää, että Jupiterissa kuntoutettavina olleille pitkäaikaistyöttömille saadaan nopeasti korvaavaa toimintaa, tulosaluejohtaja Erkki Penttinen kertoo.

Jupiter-säätiö on ollut Vaasan kaupungin suurin ulkoinen kuntouttavan työtoiminnan palvelutuottaja. Vuosittaiset ostopalvelumäärärahat vuosina 2012–2015 olivat yhteensä 5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi kaupunki myönsi tällä aikavälillä lisämäärärahaa 0,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 käytettävissä oli runsas 1,3 miljoonaa euroa, jonka lisäksi säätiö haki kaupungilta lisärahoitusta lähes 0,4 miljoonaa euroa.

– Kaupunginhallitus oli yksimielinen hylätessään säätiön lisämäärärahahakemuksen. Suunniteltujen toimenpiteiden ei arvioitu olevan riittäviä säätiön talouden tasapainottamiseen, talousjohtaja Jan Finne kertoo.