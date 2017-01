SASin matkustajille tarjotaan tällä hetkellä neljä päivittäistä lentoa Tukholman ja Vaasan välillä kumpaankin suuntaan. Maaliskuun lopusta lähtien lisätään vielä yksi lento lauantaille ja yksi sunnuntaille. Uuden aamupäivän lennon myötä sunnuntaisin on siis yhteensä kolme lentoa Vaasan ja Tukholman välillä.

Lentojen aikataulu on sovitettu paljon matkustavien asiakkaiden tarpeisiin, ja lento operoidaan uusilla, moderneilla koneilla.

Tukholmasta SASin matkustajille on tarjolla lukuisia lentoyhteyksiä edelleen maailmalle. SAS on äskettäin toteuttanut tähänastisesti suurimman panostuksen USA:n ja Aasian yhteyksiin ja tarjoaa muun muassa suorat lennot Tukholmasta Hong Kongiin, Los Angelesiin ja New Yorkiin.

– Meillä on Vaasan seudulla paljon asiakkaita, jotka luottavat verkostoomme ja erittäin toimivaan aikatauluumme. Olemme siksi todella iloisia, että voimme lisätä kapasiteettiamme entisestään tällä välillä. Arlanda Tukholmassa tarjoaa todella hyvät jatkolentoyhteydet, ja kun aikataulumme ovat tiheät, pystyvät matkustajat tavoittamaan tehokkaasti suuren osan maailmaa, toteaa SASin Key Account Manager Tuomas Kankaala.

– Olemme luonnollisesti todella iloisia, siitä että kapasiteetti viikonloppuisin kasvaa. Tämä on hyvä uutinen niin seudun yrityksille kuin vapaa-ajanmatkustajillekin, sanoo projektipäällikkö Peter Källberg Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKilta.

– Hienoa, että pohjalaiset saivat lisää lentovaihtoehtoja. Vaasan lentoasema oli viime vuonna matkustajamäärissä Suomen viidenneksi suurin lentoasema. Tämä kapasiteettilisäys tukee Vaasan menestystä jatkossakin, sanoo Mikko Komi Finavian reittikehityksestä.

Tukholman ja Vaasan väliset lennot tullaan operoimaan ATR 72-600 -koneilla, joihin mahtuu 70 matkustajaa. SAS on hiljattain saanut päätökseen kaikkien kaukolentokoneidensa matkustamoiden uudistamisen. Uusiin matkustamoihin voi tutustua täällä .