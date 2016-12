Vaasan kaupungin ammatillinen koulutus saa lisää opiskelupaikkoja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut Vaasan ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän vuosille 2016- 2017. Tuloksena on että Vaasan ammattiopisto, joka vuoden vaihteen jälkeen on Vamia, saa viisi uutta opiskelupaikkaa.