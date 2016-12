Videoklipeissä muun muassa Henrikssonia, Stefan Wallinia, Paavo Lipposta ja Sanni Grahn-Laasosta esittävät henkilöt heiluttavat piiskoja.

- On surullista, että puoluejohto on valinnut hiljaa olemisen. Me kannamme kaikki vastuuta siitä, mihin suuntaan yhteiskunnallinen ilmapiiri maassamme kehittyy.

Erityistä vastuuta Henrikssonin mukaan kantavat poliittinen johto ja puolueiden puheenjohtajat.

- Toivon, että nyt kun aloitamme juhlavuoden ja vietämme isänmaamme 100-vuotista itsenäisyyttä teemalla Yhdessä – Tillsammans, ymmärtäisimme, että meillä on paljon voitettavaa sellaisesta ilmapiiristä, joka henkii kunnioitusta, huomaavaisuutta ja tulevaisuudenuskoa.

Henriksson muistuttaa, että aiemmat sukupolvet ovat tehneet sen eteen paljon työtä.

– Niin lapsemme kuin me kaikki olemme sen ansainneet.