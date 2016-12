Matkailuyrittäjä Maria Norrlin-Asplund on valittu Raippaluodon sillankupeeseen suunniteltavan Maailmanperintöportin uudeksi projektipäälliköksi.

Mustasaaren Raippaluodon sillankupeeseen suunnitellaan uutta tiedotuskeskusta eli Maailmanperintöporttia. Projektille on valittu uusi päällikkö.

Tehtävään on valittu Maria Norrlin-Asplund. Projektipäällikkönä hänen päätehtävänsä on Merenkurkun maailmanperinnön tiedotuskeskuksen toiminnan suunnitteleminen ja koordinoiminen. Tavoitteena on, että Maailmanperintöportti avaa ovensa keväällä 2018.

Norrlin-Asplund aloitti tehtävänsä Merenkurkun maailmanperintö ry:n palveluksessa joulukuun alussa. Työ tapahtuu paljolti kentällä, mutta toimistopäiviä varten hänellä on tila Mustasaaren virastotalolla. Norrlin-Asplund on aikaisemmin hoitanut muita projektia ja toimii muun muassa matkailuyrittäjänä.

Maailmanperintöportin suunnittelusta vastaavat Merenkurkun maailmanperintö ry, Koy Merten Talo, Mustasaaren kunta, Metsähallitus ja Vaasan seudun Matkailu Oy.