Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue on EM-karsintalohkossaan kolmantena, kun kisapaikasta haaveilu edellyttää vähintään kakkossijaa. Tänään Hietalahdessa edessä on tärkeä ottelu, siilä vastassa on sijaa ylempänä oleva, kolme pistettä enemmän kerännyt Itävalta. Tiistaina Seinäjoella puolestaan kohdattavana on lohkoa ylivoimaisesti johtava Saksa.