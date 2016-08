– Nyt on sekä omasta että POP Pankki –ryhmän puolesta sopiva hetki hakea uusia tuulia. POP Pankki –ryhmän rakenneuudistus on saatu valmiiksi, POP Pankki –ryhmä on hyvässä kunnossa ja ryhmä on yhtenäisenä sitoutunut uuden strategian toteutukseen. On hyvä, että uusi toimitusjohtaja pääsee uuden strategiakauden alkuvaiheessa vaikuttamaan sen eteenpäin viemiseen, sanoo Suutala POP Pankkiliiton tiedotteessa.

– Itselleni POP Pankki –ryhmä on tarjonnut mielenkiintoisen näköalapaikan, mielekkään asiakkaita varten olevan työn tarkoituksen ja hyvät työtoverit, mistä olen kiitollinen.

Suutala työskentelee toimitusjohtajana täysipainoisesti uuden toimitusjohtajan tuloon saakka.