Aino Pihlajamäen vapaaehtoistyö alkoi Satakunnan Syöpäyhdistyksessä vuonna 1989. Hän osallistui silloin saattohoidon tukihenkilökoulutukseen. Saattohoito vei saman tien mennessään. Ensimmäiset 10 vuotta Pihlajamäki toimi Satakunnassa saattohoidon tukihenkilönä, mutta sitten elämä heitti hänet Kristiinankaupunkiin ja hänestä tuli Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen jäsen.

Pihlajamäki on pitkän vapaaehtoisuransa aikana tukenut kymmeniä saattohoitopotilaita ja nähnyt vapaaehtoistyön nousun kummajaisesta salonkikelpoiseksi toiminnaksi. Kun hän aloitti, häneltä kyseltiin, perinnön toivossako hän kuolevaa potilasta tukee. Myös omaisten asema on muuttunut. Nyt omaisia tuetaan ja kuljetaan rinnalla, vaikka varsinainen potilas olisikin jo menehtynyt.

– Vapaaehtoistyö antaa mielettömästi energiaa. Jos joskus tunnen oloni väsyneeksi, mutta kuulen tuettavalta kiitoksen siitä, että annoin aikaani hänelle, väsymykseni häviää saman tien, Pihlajamäki sanoo.

Kristiinankaupungissa asuva Pihlajamäki on 58-vuotias. Hän vetää Länsi-Suupohjan syöpäpotilasosastoa, johon kuuluvat Isojoen, Karijoen ja Teuvan sekä hänen kotikaupunkinsa suomenkieliset syöpäyhdistyksen jäsenet.

Pohjanmaan Syöpäyhdistys on perustettu vuonna 1956. Sen toimialueena on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Yhdistys haluaa parantaa syöpäpotilaiden ja heidän omaistensa sosiaalista hyvinvointia, vaikuttaa syöpään sairastumisen riskien vähenemiseen, edistää syövän varhaistoteamista ja tukea alan tieteellistä tutkimusta. Yhdistyksessä on noin 13 000 jäsentä.

Suomen Syöpäyhdistys täyttää tänä vuonna 80 vuotta. Juhlavuoden teemana on vapaaehtoisuus. Jäsenjärjestöt kiittävät ja palkitsevat juhlavuoden kunniaksi heille tärkeitä vapaaehtoistyötä tekeviä jäseniä.