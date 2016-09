–Tällainen yksittäinen tapaus ei muuta toimintatapojamme. Olemme varautuneet kaikkeen mahdolliseen, Skur toteaa.

Tällä hetkellä Pohjanmaan poliisin työ turvapaikanhakijoiden kanssa painottuu kielteisten hakemusten tiedoksi antamiseen. Jos päätökseen sisältyy käännytyspäätös, valvotaan prosessi loppuun. Skurin mukaan päätökset työllistävät poliisia etenkin loppuvuonna ja ehkä vielä ensi vuodenkin puolella.

Aina välillä turvapaikanhakija tai kielteisen päätöksen saanut niin sanotusti katoaa. Skurin mukaan osa löytyy ajan kanssa, osa lähtee ilmoittamatta esimerkiksi ulkomaille.

– Ongelmaksi asti näitä katoamisia ei ole, Skur huomauttaa.

Syyskuun alussa, 5.9. - 11.9.2016 välisenä aikana Pohjanmaa poliisilaitoksen alueelle on saapunut yksi uusi turvapaikanhakija ja yksi hakija on perunut turvapaikkahakemuksensa. Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on tällä hetkellä majoittuneena yhteensä noin 2100 turvapaikanhakijaa.

Turvapaikanhakijoihin liittyviä poliisitehtäviä on syyskuun ensimmäisen viikon aikana ollut kolme. Kaikkiaan Pohjanmaan poliisilla oli kyseisenä aikana yhteensä 1677 hälytystehtävää.

JATTA LAPINKANGAS