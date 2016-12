Julkilausumassa todetaan: "Perustuslakivaliokunta toteaa 7.12. antamassaan lausunnossa, että kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta Vaasan keskussairaala palvelisi ruotsinkielisiä paremmin kuin hallituksen ehdottama järjestely. Perustuslakivaliokunta toteaa myös, että kielelliset perusoikeudet toteutettaisiin parhaiten siten, että laajan päivystyksen keskussairaala sijoitettaisiin sekä Seinäjoelle että Vaasaan. Tämä vastaa Pohjanmaan esittämää 12+1 mallia. Hallituksen esityksen perustana olevaa 12 sairaanhoitopiirin määrää ei asiallisesti perustella muuten kuin vetoamalla hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tekemiin linjauksiin.

Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan pidä tätä ainoana vaihtoehtona, vaan pitää mahdollisena myös Seinäjoen keskussairaalan muuttamista kaksikieliseksi. Kielilain mukainen kaksikielinen palvelu pitää sisällään muutakin kuin yksittäiset ruotsia puhuvat lääkärit ja hoitajat. Kaksikielisyyden tulee ulottua koko sairaalan toimintaan ja hallintoon. Tämän vaatimuksen toteuttaminen olisi nykyisin yksikieliselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille yksikielisessä maakunnassa erittäin suuri, ellei mahdoton haaste. Siitä aiheutuvia kustannuksia ei ole arvioitu, mutta ne noussevat huomattaviksi. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti on tiedotusvälineissä todennut, että julkisen talouden kannalta ei ole merkittävää eroa sillä, onko laajan päivystyksen sairaaloita 12 vai 13.

Ruotsinkielisten asiakkaiden ja potilaiden palvelu ja hoito toteutuvat Vaasan keskussairaalassa jo nyt. Vaasan keskussairaalassa on valmiiksi kielitaitoinen henkilökunta sekä täysin kaksikielinen hallinto ja palvelujärjestelmä. Sairaalan henkilökunta on tottunut työskentelemään kaksikielisesti. Lex Kokkola -tapauksessa kielitaitoasiassa tarkasteltiin käytännön kielitaidon hallintaa. Tutkintotodistuksessa oleva maininta ruotsin kielitaidosta ei mitenkään osoita henkilön käytännön kielitaitoa. Lakitekstiin tehtävä lisäys siitä, että kielelliset oikeudet on turvattava, ei muuta sairaalan henkilökuntaa kaksikieliseksi. Vaasan sairaanhoitopiiri on ainoa sairaanhoitopiiri Suomessa, jossa väestön enemmistökieli on ruotsi.

Maan hallituksen tavoite on, että 80 % suomalaisista asuisi 50 minuutin matkan päässä laajan päivystyksen sairaalasta. Pohjanmaalla tilanne olisi hallituksen esityksen mukaisessa mallissa päinvastainen, koska yli 87 % väestöstä asuu yli 50 minuutin päässä Seinäjoelta. Vuosina 2006–2015 Vaasan sairaanhoitopiirin väkiluku on kasvanut neljänneksi voimakkaimmin maassamme. Tämä tarkoittaa sitä, että pitkien potilaskuljetusten määrä tulisi vain kasvamaan väkiluvun kasvaessa."

Pohjanmaan liiton julkilausumassa muistutetaan, että Vaasan keskussairaalan hoidon laatu ja potilasturvallisuus ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan maan kärkiluokkaa: "Esimerkiksi sydäninfarktin, lonkkamurtuman ja aivoinfarktin hoitotuloksia tarkastellen Vaasan keskussairaala on ollut jatkuvasti 2–3 parhaan sairaalan joukossa. Vaasan keskussairaalassa hoidetaan tällä hetkellä oman sairaanhoitopiirin asukkaiden lisäksi myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asukkaita sekä sydäninfarktipäivystyksessä että sädehoidossa. Pohjanmaan maakunnan päättäjät, toimijat ja väestö ovat yhtenäisenä rintamana Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen takana, koska sen säilymisen puolesta puhuvat lukuisat todistetut faktat", julkilausumassa vielä todetaan.