– Junastamme puuttuu veturi tällä hetkellä. Se lähti noin kello 18.15 auttamaan jumiin jäänyttä tavarajunaa. Konduktööri kuulutti, että siitä, miten tai milloin jatketaan, ei ole tietoa. VR ei ole antanut tilata busseja. Kello 17.20 lähtien olemme seisseet Parkanon asemalla eli nyt noin 70 minuuttia, lehden lukija kertoi alkuillasta.

VR:n viestinnästä vahvistettiin, että tavarajunan siirtämisessä käytettiin, ei yhtä, vaan jopa kolmea veturia.

– Tavarajuna kuljettaa teräskeloja ja on hyvin painava. IC 50 veturin ja etelän suunnasta matkanneen IC 27 veturin lisäksi sitä auttoi kolmaskin veturi, VR:n viestintäasiantuntija Sanna Keränen kertoi.

Keräsen mukaan IC 50 peruttiin. Junan matkustajat siirrettiin junaan 26, joka joutui sekin odottamaan, että tavarajuna saatiin pois edestä. Keränen ei osannut sanoa, kuinka paljon tavarajuna myöhästyttää kaikkia junia.

– Tilannetta voi seurata verkkosivuiltamme kohdasta Liikennetilanne . Nämä kyseiset junat eivät näy Junat kartalla -palvelussamme, sillä seurantalaitteet ovat vetureissa, ja ne irrotettiin tavarajunan apuun. Ainakin IC 27 Helsingistä Rovaniemelle on puolitoista tuntia aikataulustaan myöhässä, juna 47 Helsinkiin on puoli tuntia myöhässä, ja juna 26 myöhästyy aikataulustaan. Tavarajunan jämähtäminen raiteille sekoittaa liikennettä Pohjanmaallakin ainakin loppuillan, sillä myös henkilökunta on näissä myöhästyvissä junissa eikä pääse ajallaan vaihtamaan seuraaviin juniin, Keränen selvitti.

Tekninen vika oli junan veturin jarruissa, jotka jumittuivat kiinni.

– Syynä oli ehkä lumen pakkautuminen jarruihin, Keränen aprikoi.

Tavarajuna saatiin puoli kahdeksan aikoihin illalla siirrettyä muiden junien tieltä pois.

