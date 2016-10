Pohjalainen alkaa 11. marraskuuta julkaista uutta kaupunkiliitettä. Kahden viikon välein perjantaisin ilmestyvän liitteen nimi on V:sa, lausutaan Vaasa.

Vaasaan ja Sepänkylään jaettavan liitteen nimeksi oli aluksi puolensataa tarjokasta, Pohjalaisen päätoimittaja Toni Viljanmaa kertoo.

– Nimessä V:sa on jotain uutta, se on sopivasti erilainen lehden nimi ja rikkoo vähän nimen rakennetta, mutta siinä on myös jotain vanhaa ja tuttua, eli Vaasa. Moni vielä muistaa vanhan Vaasa-lehden ja sen historian, Viljanmaa sanoo.

Hänen mukaansa nimen tarkoitus on se, että lukijat tietävät heti, mistä on kyse.

– Liitteessä puhutaan asioista suoraan. Haluamme saada entistä tiiviimmän otteen Vaasan kaupungista ja vaasalaisesta elämänmenosta. Uusi julkaisu antaa mahdollisuuden kokeilla journalistisesti joskus hullujakin ideoita, Viljanmaa sanoo.

Hänen mukaansa liitteessä mennään pintaa syvemmälle ja uusille alueille käsittelytavoiltaan ja journalistisesti. Tavoite on innostaa lukijoita osallistumaan lehden tekemiseen.

– Haemme virtauksia ympäriinsä, tuomme niitä tänne Vaasaan ja mietimme, kuinka ne lähtevät lentoon täällä. Kun menemme tarpeeksi lähelle, saamme väen mukaan, Viljanmaa sanoo.

– Olemme pelkkänä korvana täällä. Kynnystä ei ole, vaan pikemminkin sopiva luiska liitteeseen päin, hän korostaa.

Kaupunkiliitteen toimittajan Tiina Juujärven mukaan tavoite on, että V:san lukija tietää, mitä kaikkea mukavaa kaupungissa koko ajan tapahtuu.

– Esimerkiksi Huippuhetket-palstalle lukijat voivat lähettää kuvan jostain huippuhetkestään, omasta tai lapsen syntymäpäivästä, yksityishenkilön tai yhdistyksen tapahtumasta, retkestä, viini-illasta, mistä vaan. Kuvan lisäksi lukija lähettää lyhyen kuvailun, mistä kuvassa on kyse. Siihen on sitten ohjeet nettisivuillamme.

Juujärven mukaan Pohjalainen hoitaa hyvin kaupunki- ja valtakunnan politiikan, joten V:sa voi rauhassa mennä lähemmäksi ihmisiä.

– Koteihin, päiväkoteihin, olla heidän kanssaan lounaspöydässä, olla ihmisten mukana sekä arjessa että intiimeissä hetkissä, Juujärvi sanoo.

– Olen nyt esimerkiksi tekemässä koskettavaa juttua eräästä perheestä, joka on käynyt läpi kaikenlaista, hän kertoo.

Juujärven mukaan yksi liitteen tarkoitus on näyttää vaasalaisia siten, että kun lukija lukee liitettä, hän pystyy tunnistamaan esimerkiksi naapurinsa, kirjaston tädin, ryhmäliikuntaohjaajan ja oudon näköisen kaupungilla kulkevan miehen.

– Eli lukija näkee liitteessä muita vaasalaisia ja Vaasaa.

Juujärven mukaan liitteestä saa välillä lukea myös tunteita herättäviä juttuja. Kyse voi hänen mukaansa olla sekä negatiivisista että positiivisista tunteista, ihastuksesta ja kiinnostuksesta tai myös vastenmielisistä tunteista.

– Toimittajana yritän, etteivät vaasalaiset sanoisi "liite kyllä tuli, mutta en ikinä lue sitä", vaan että istuisimme niin lähellä vaasalaista lukijaa, että hän tunnistaisi jutusta itsensä ja omia kulmiaan ja haluaisi siksi lukea jutun, Juujärvi visioi.

Hän nostaa liitteen tarjonnasta esiin myös niin sanotut hyväntuulenjutut. Hän kertoo, että V:sassa on palstoja, joissa saa kehua muita tai esitellä jotain, esimerkiksi vaasalaisia ryhmiä tai kiinnostavia ihmisiä.

Kaiken kaikkiaan V:sa-liite tarjoaa luettavaksi sekä napakoita tarinoita että pitkiä reportaaseja.

– Napakoita hyväntuulen juttuja, joissa kehutaan vaasalaisia ja Vaasaa, mutta myös irvaillaan kaupungille. Päättäjät ja tunnetut henkilöt saavat varautua siihen, että heistä tehdään parodioita tai heitä käytetään humoristisessa mielessä hyväksi, Juujärvi varoittaa pilke silmäkulmassa.

Jokaisessa numerossa on kaksi isoa juttua, joissa Juujärven mukaan mennään syvälle kaupungin ilmiöihin tai ihmisiin, tai tehdään joku reportaasi.

– Voi olla henkilökuvia kiinnostavista tai erittäin tavallisista ihmisistä, tai sitten reportaaseja asioista, joihin toimittajat eivät tavallisesti ehdi. Ollaan esimerkiksi yöllä liikenteessä, hän kertoo.

Lehden lopussa on Plus!-osio, jossa on kulttuuria sekä lifestyleä, esimerkiksi Suoratoisto-kolumni, joka ei koske televisiota, vaan kaikkia suoratoistopalveluita, esimerkiksi Netflixiä.

Liitteeseen kirjoittaa myös muutama ulkopuolinen kolumnisti. Juujärven mukaan kolumnistit käsittelevät kirjoituksissaan urheilua, yrittäjyyttä, perhearkea ja ruokaa.

– Se, mikä tässä on erilaista muihin lehtiin verrattuna on, että mukana on myös elämän pimeää puolta, josta yksi kolumnistimme kertoo. Perinteisesti kolumnistit ovat eliittiä, jotain saavuttaneita, mutta meidän kolumnistimme ovat lähellä arkea.

MATTI RINNEKANGAS