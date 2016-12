Avantouintiseura Vaasan Pingviinit on ottanut käyttöön mahdollisuuden avantouintiin kertamaksulla. Sauna sijaitsee Hietasaaressa.

– Tälla tavalla voimme antaa jokaiselle mahdollisuuden tutustua ja kokeilla ihanaan harrastustamme, avantouintia, vuosikymmeniä lajia harrastanut, Vaasan Pingviinien puheenjohtaja Tapio Osala sanoo.

Kuinka uinti maksetaan?

– Maksu tapahtuu puhelimella maksamalla saunan ulko-ovella. Ovessa on ohjeet maksusta. Maksu on 10 euroa ja se laskutetaan puhelinlaskussa.

Koska uimaan pääsee kertamaksulla?

– Uimaan pääsee kertamaksulla maanantaista lauantaihin kello 11 ja 18 välillä. Ohjeet saunomiseen eli "saunaetiketti" löytyy kotisivulta vaasanpingviinit.fi .

Onko miehille ja naisille omat vuorot?

– Meillä saunotaan yhteissaunassa, uima-asut päällä.

Entä pesumahdollisuudet?

– Suihkuja saunalle ei ole. Se perustuu siihen uskomukseen, että on hyvä jättää merivesi viimeiseksi iholle. Avantouimarit aina lopuksi käyvät siis meressä ja sieltä suoraan pukuhuoneeseen.

Kauanko avannossa pitää olla?

– Se on henkilökohtaista. Ensiksi mennään joko suoraan avantoon tai ensiksi lämmittelemään saunaan. Useimmat käyvät 2-4 kertaa meressä ja aina välillä saunassa. "Kunnon" fundamentalistit eivät saunassa käy lainkaan.

Kuinka sauna on auki jäsenille ja kuinka paljon teitä on?

– Vaasan Pingviineillä on jo useita vuosia ollut toistatuhatta jäsentä. Jäsenmaksu on 100 euroa. Sauna on lämmin ja avoinna jäsenille vuoden jokaisena päivänä klo 10-22.