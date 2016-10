Suomalaisyritykset There Corporation ja Kaukora lanseeraavat yhdessä Vaasan Sähkön kanssa uudenlaisen lämminvesivaraajan, Älyvaraajan.

Älyvaraajan avulla voidaan tasapainottaa sähkön kulutusta valtakunnallisten kysyntäpiikkien tai sähkön ylitarjonnan aikana. Kysyntäpiikkien aikana sähkön hinta on korkeimmillaan, joten Älyvaraaja siirtää veden lämmittämisen edullisempaan ajankohtaan.

– Kysyntäjousto on yksi ratkaisu lisääntyvän säätövoiman tarpeeseen. Paljon on puhuttu kuluttajien osallistumisesta kysyntäjoustoon, mutta tähän asti se ei ole ollut teknisesti mahdollista, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Andy Lundström There Corporationista.

Suomen sähkölämmitteisissä omakotitaloissa on käytössä yli miljoona lämminvesivaraajaa, ja joka vuosi myydään 30 000 uutta laitetta. Jos edes osa näistä varaajista olisi älykkäitä, merkitsisi se huomattavaa mahdollisuutta säätää sähkön kysyntää.

Uuden lämminvesivaraajan valmistaa Kaukora. There Corporation puolestaan mahdollistaa kytkennän sähkömarkkinoihin ja vastaa laitteen digitaalisista palveluista. Kolmantena kumppanina on Vaasan Sähkö, joka tarjoaa Älyvaraajan ostajille kysyntäjouston sisältävän sähkömyyntisopimuksen.

– Älyvaraaja opettaa käyttäjiä vähentämään lämpimän veden kulutusta. Käyttäjä muun muassa näkee kännykästään moneenko suihkuun lämmin vesi vielä riittää ja pystyy säätämään lämmitystä etänä. Lisäksi Älyvaraajassa on itsediagnostiikka, eli laite ilmoittaa välittömästi mahdollisista ongelmatilanteista käyttäjälle, esittelee Kaukoran tekninen johtaja Rami Aaltonen.

Älyvaraaja on maailman ensimmäinen älykkäällä teknologialla varustettu lämminvesivaraaja.

– Digitalisaatio antaa sähkönmyyjälle mahdollisuuden tarjota asiakkaille täysin uudenlaisia palveluita. Haluamme kulkea tämän kehityksen eturintamassa, sanoo sähkökauppayksikön johtaja Olli Arola Vaasan Sähköstä.