Kymmeniä eteläpohjalaisia on suosinut arpa, jolla he saavat tililleen perustulorahan, 560 euroa, joka kuukausi kahden vuoden ajan.

Kela on postittanut kokeilupäätöksen 2 000 satunnaisesti valitulle kansalaiselle eri puolella maata. Arvontaan on hyväksytty henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016, ja jotka eivät ole saaneet etuutta lomautuksen vuoksi.

Etelä-Pohjanmaalta perustulokokeiluun osallistuu arviolta ainakin joitakin kymmeniä henkilöitä.

Kokeiluryhmään kuuluvat saavat ensimmäisen perusturvarahan tililleen maanantaina, 9. tammikuuta.

Perustulon kokeilulla pyritään korvaamaan sosiaalietuuksien byrokraattista viidakkoa, johon kuuluu yli sata etuisuutta.

Keskisen vakuutuspiirin johtaja Liisa Ojala pitää kokeilua hyvänä ja hän uskoo, että myös asiakkaat ovat siihen tyytyväisiä.

Perustulon kokeiluryhmään osuminen tuli kaikille henkilöille yllätyksenä. Heidän ei tarvitse olla sen vuoksi Kelaan yhteydessä, koska raha tulee tilille automaattisesti.

PIRKKO LEHTIMÄKI