– Minun mielestäni halloween ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin. Meillä on pohjoismaissa omat juhlat, Marjaana Olesen toteaa.

– Aika vähälle jää juhlinta varmaan. Yhteen koulun järjestämään halloween-juhlaan tulee osallistuttua, mutta ei sen suuremmin, Eppu Helin kertoo.

– Se ei ehkä ole Suomessa niin iso juttu kuin jossain esimerkiksi Amerikassa, että ei itse tule ehkä niin juhlittua, Essi Penttinen miettii.

Pelottelevat pellet saavat opiskelijoilta toruja.

– Mun mielestä se on harmi, koska sairaaloissa on käynyt lastenosastoilla pellejä tekemässä hyväntekeväisyyttä ja sitten jotkut ääliöt pilaa sen, että se on ihan turhaa ja typerää, Olesen kommentoi.

– On lähtenyt vähän käsistä se homma. Hyvän huumorin raja on ehkä ylitetty, Helin tuumaa.

– On tuo pelletouhu vähän idioottia mun mielestä. Tuntuu menevän taas yli ihan kokonaan tämä ilmiö, Asla-Pekka Kuosmanen toteaa.

JENNI MÄKELÄ