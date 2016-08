– Kahdeksankymmentävuotiaan naapurinsa pelastaneelle Antero Lahdelle ei riittänyt arvelu, että iäkäs mies on kenties mennyt omille asioilleen ja unohtanut mainita siitä etukäteen. Tässä on nähty vaivaa ja arvioitu asiaa riskiperusteisesti selvittämällä mitä, miten ja missä on voinut tapahtua jotain. Kaikkien onneksi tilanne päättyi onnellisesti ja voimme olla tänään sitä täällä toteamassa ja Antero Lahtea huomioimassa, sanoo Pohjanmaan Pelastusalan Liiton puheenjohtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi.

Liitto myöntää vuosittain muutamia ansiomitaleita, joiden jakoperusteiden pääpaino on tapahtumien liittyminen jollain tavalla ansiokkaisiin toimiin pelastusalalla.

Poikkeustapauksissa, kuten Antero Lahdelle myönnetyn ansiomitalin osalta on tapahtunut, voidaan huomionosoituksia myöntää myös pelastusalan ulkopuolisiin tapahtumiin.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun Poikkijoen varressa asuva Erkki Lahti (80) oli päättänyt hakevansa lähimetsästä muutaman kalkkikiven. Pienkuormaaja kaatui, ja mies virui ilman vettä, ruokaa ja kännykkää neljä vuorokautta metsässä. Antero Lahden ansiosta pelastuslaitos kuitenkin saatiin ajoissa paikalle.