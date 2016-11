– Näin toiminta saadaan nykyistä joustavammaksi kuntalaisille, Vaasan kaupungille ja yksityisille palveluntarjoajille, Vaasan kaupunki tiedottaa.

Palvelusetelin lähtökohtana on aina se, että asiakas täyttää sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat tehostetun palveluasumisen kriteerit. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joiden avun tarve on ympäri vuorokauden eivätkä kotiin saatavat palvelut enää riitä. Kun asiakas on valinnut itselleen sopivan yksikön, palveluntuottaja ja asiakas tekevät keskenään asunnosta vuokrasopimuksen ja palvelusopimuksen.

Pitkäaikaishoito loppuu kaupunginsairaalassa, sillä kenenkään kotina ei voi olla sairaala. Siksi tehostettuja palvelutaloja uusitaan ja rakennetaan lisää sekä kaupungin omana toimintana että yksityisten palveluntarjoajien taholta.

- Palveluseteleillä varaudutaan sote- ja maakuntauudistuksiin. Siksi palveluntuottajien kanssa tehtyjen puitesopimusten voimassaoloaika on 1.1.2017 – 31.12.2020, sekä mahdolliset optiovuodet 2021 ja 2022. Vaasan kaupunki päättää puitesopimuspaikkojen lukumäärän, eikä sitoudu määräostovelvoitteeseen, kertoo koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Matti Paloneva.

Vaasan kaupungissa palveluseteleitä käytetään jo kotihoidossa ja sosiaalipalveluissa. Nyt uutena palvelusetelitoimintana alkaa senioreiden tehostettu palveluasuminen.