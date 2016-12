Liikuntatieteiden maisteri Riitta Pääjärvi-Myllyaho on Vaasan uusi liikuntatoimenjohtaja. Pääjärvi-Myllyaho on tällä hetkellä liikunnan ja terveystiedon lehtorina Vaasan kaupungilla. Hän on myös kokoomuksen kaupunginvaltuutettu.