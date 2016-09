Ilmajoelta lähtöisin oleva Harri Soinila edustaa Suomea Maailman hauskin ihminen -kisassa. Stand up -koomikko Harri Soinila toteaa, että hän on "ehkä maailman hauskin ihminen", sillä hän on valikoitunut Suomen edustajaksi Laugh Factoryn Maailman hauskin ihminen (Funniest Person in the World) -kisaan.