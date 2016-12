Heinosen mukaan Vaasan kokoomuksessa ollaan sitä mieltä, että Vaasan kuuluu ehdottomasti saada laajan päivystyksen sairaala.

– Mielestämme on outoa, että nyt herätellään keskustelua, että kaksikieliset palvelut siirrettäisiin ympäristöön, missä ei ole kaksikielisiä ihmisiä. Meillä on täällä valmis kaksikielinen järjestelmä, joten laaja päivystys Vaasaan on ehdottomasti nopein, halvin ja tehokkain ratkaisu, kokoomuksen Vaasan valtuustoryhmän varapuheenjohtajana toimiva Heinonen sanoo.

Perustuslakivaliokunnan lausunto oli Heinosen mukaan vielä vähän tulkinnanvarainen.

– Odotimme jotain hieman konkreettisempaa ratkaisua, mutta lausunto oli askel oikeaan suuntaan. Nyt työ jatkuu, ja pyrimme vaikuttamaan seuraavaan portaaseen, eli sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.