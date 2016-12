Vanhan Vaasan historiallisten kohteiden esittelemiseksi tehdyt saapumis-, alue- ja kohdeopasteet on nyt pystytetty.

Vanhaan Vaasaan johtavilta pääväyliltä löytyy tervetulotoivotuksia, jotka osoittavat vanhojen tulliporttien paikat. Kauppiaankadulla on viitoitukset sekä etäisyydet kohteille.

– Kaikkien saapumisopasteiden vierestä kulkee kevyeen liikenteen väylä ja Vanha Vaasa onkin oiva pyöräretken kohde. Autoilijoille löytyy maksuton pysäköintialue Torikadun ja Kauppiaankadun risteyksessä. Pysäköintialueelle ajetaan Torikadulta. Liikuntarajoitteisille historialliset kohteet saattavat olla haastavia, Vaasan kaupungilta muistutetaan.

Pyhän Marian kirkkotorin alueesta on tehty yleisopaste ja kirkonrauniosta, kellotapulista, raatihuoneesta sekä triviaalikoulusta on kohdeopasteet.

Kohdeopasteet on tehty Mustasaaren kirkosta, entisen hovioikeuden puistikosta ja Korsholman linnamäestä. Myös Wasastjernan talosta eli Vanhan Vaasan museosta on opaste. Vanhan Vaasan museo on tuttuun tapaan avoinna kesäkuun alusta elokuun loppuun tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.

Kaikki opasteet on tehty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opasteet on tuotettu Vaasan kaupungin museoiden, viheralueyksikön, graafisten palveluiden sekä kielenkääntämön yhteistyönä hankkeessa, jonka Vaasan kaupungin museotoimi käynnisti vuonna 2015.

Opasteiden valmistamiseen on käytetty Karl ja Elin Hedmanin rahaston tuottoja sekä Museovirastolta saatua tukea.