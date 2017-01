Vaasan ensimmäinen vaaleilla valittu nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuoden alussa, ja on nyt valinnut hallituksensa jäsenet sekä edustajat kaupungin eri lautakuntiin.

Torstaina 19. tammikuuta pidetyssä järjestäytymiskokouksessa nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Antonio Teca Vaasan lyseon lukiosta.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Roosa Rantala, Emmi Haapaniemi ja Andrea Borgmästars, pääsihteeriksi Ellen Bos, taloussihteeriksi Markus Halla-aho ja viestintäsihteeriksi Inkeri Pöllänen. He muodostavat nuorisovaltuuston hallituksen.

Kokouksessa valittiin myös edustajat kaupungin lautakuntiin. Edustajaksi vapaa-aikalautakuntaan valittiin Andrée Martinez, kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan Inkeri Pöllänen, sosiaali- ja terveyslautakuntaan Altti Vistilä, tekniseen lautakuntaan Henna Hakala, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon Markus Halla-aho ja ruotsinkieliseen jaostoon Andrea Borgmästars. Vähänkyrön aluelautakuntaan valittiin Oskari Laaksonen.

Nuorisovaltuustoon valittiin marraskuussa 2016 järjestetyissä vaaleissa 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä. Kaikki valtuutetut ovat vaasalaisia 13–22-vuotiaita nuoria.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa, ja jäsenten tehtävänä on ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.