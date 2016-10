Nuori yrittäjyys -vuosi on jälleen käynnistynyt vauhdikkaasti Vaasan ammattiopistossa.

Ammattiopistosta kerrotaan, että opiskelijat ovat perustaneet 35 "oikealla rahalla" toimivaa uutta harjoitusyritystä, joissa käydään kauppaa ja otetaan tuntumaa yrittäjänä toimimiseen.

Yritykset esittäytyvät ensimmäistä kertaa markkinoille Minimessuilla ja hyvinvointipäivässä, joka järjestetään Vaasan ammattiopiston Hansa-kampuksella.

Minimessujen tarkoitus on, että opiskelijat harjoittelevat kouluympäristössä messumyyntiä ja messuosaston suunnittelua ennen osallistumistaan KnowHow messuilla marraskuussa tai alueellisella messuilla helmikuussa.

Minimessuilta on mahdollisuus löytää kivoja, uniikkia, käsintehtyjä lahjoja sekä muuta mukavaa. Jokainen yritys ei kuitenkaan vielä ole aivan valmis, kaikilla on kuitenkin messuosasto ja monella jo tuotteita ja palveluitakin tarjolla.

Yritykset on perustettu Nuori yrittäjyys-ohjelman periaatteilla. Ohjelmaa toteutetaan valtakunnallisesti koko toisella asteella. Lukuvuoden lopuksi valitaan paras NY-yritys kansallisessa NY Uskalla Yrittää -finaalissa.

Palkintona voittajalle on matka NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman EM-kilpailuihin, JA Europe Company of the Year -finaaliin.

Minimessut pidetään Parcos aulassa 27.10. kello 11-14. Osoite on Ruutikellarintie 2.