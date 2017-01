Neljä vuotta sitten töiden perässä Helsinkiin muuttanut Cecilia Strömman on yllättynyt kolumninsa saamasta suosiosta. Kuva: Markku Ojala/Compic

Vaasalainen Cecilia Strömman kirjoitti kolumnissaan viime maanantain Pohjalaisessa myönteiseen sävyyn suomenruotsalaisuudesta. Kolumni oli viikon ylivoimaisesti luetuin teksti Pohjalaisen verkkosivuilla. Kirjoitukseen on reagoitu yllättävällä tavalla.

Kolumnia on kommentoitu poikkeuksellisen runsaasti Pohjalaisen verkkosivuilla. Kommentit ovat olleet pääosin kiittäviä ja kannustavia. Sivuilla on syntynyt välillä kipakkaakin, mutta asiallista keskustelua, muun muassa ruotsin kielen asemasta, suomenruotsalaisuudesta, kaksikielisyydestä, pakkoruotsista ja monikulttuurisuudesta. Vihapuhe on loistanut poissaolollaan.

Strömman kertoo saaneensa itse paljon myönteistä palautetta tekstistään sosiaalisessa mediassa. Negatiivisia kommenttejakin on tullut, mutta ei hänen Facebook-sivulleen.

Hän kertoo osanneensa aavistaa, että teksti voisi poikia myös ikäviä kommentteja.

Strömman aloitti Pohjalaisen kolumnistina yli kaksi vuotta sitten. Kolumnin saama suosio innostaa kirjoittamaan lisää.

– Kun tekstiä luetaan, on se aina hienoin palaute kirjoittajalle.

Lue lisää aiheesta maanantain lehdestä.

JUHANI LAAKSO