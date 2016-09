Palkintoa on vuodesta 2012 jaettu kunnille ja kaupungeille, jotka omissa toiminnoissaan ovat esimerkillisesti edistäneet hyviä etnisiä suhteita omilla alueillaan. Närpiö ja Punkalaidun saivat tunnustusta myös toimistaan työelämän monimuotoisuuden edistäjinä.

Neuvottelukunta halusi tämän vuoden palkitsemisella korostaa pitkään jatkunutta työtä maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi, erityisesti pienillä paikkakunnilla. Maahanmuuttajien integroituminen maaseutukunnissa on suuri haaste ja uusien asukkaiden vastaanottamisen vaikutukset näkyvät selkeämmin väestösuhteissa. Maahanmuuton ja yhteiskunnan monimuotoisuuden positiivisista vaikutuksista maaseudulla harvoin keskustellaan.

– Närpiö on viime vuosina keskittynyt työperäiseen maahanmuuttoon ja pakolaisia kaupunkiin on otettu vain vähän. Vuonna 2014 Närpiö otti vastaan 20 hengen ryhmän sudanilaisia pakolaisia. Uudet kuntalaiset ovat elvyttäneet Närpiön kunnan taloustilannetta ja alkaneet ostaa vanhoja taloja Närpiön kylistä. Tämän johdosta oppilaskadosta kärsineet kyläkoulut voivat jatkaa toimintaansa. Närpiössä on kehitetty erilaisia kotoutumista edistäviä koulutusmalleja, joita on toteutettu yhteistyössä muiden alueen kuntien kanssa, perusteluissa todetaan.

Palkinto jaettiin keskiviikkona Kuntaliiton Kuntamarkkinat-tapahtumassa Helsingissä.