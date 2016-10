Närpiössä sijaitseva Oy Söderlund Trädgård Ab on palkittu vuoden 2016 parhaana kukkaviljelmänä Suomessa.

Ann-Christin Söderlundin luotsaama puutarha sai palkinnon tiistaina Kauppapuutarhaliitto ry:n vuosikokouksen yhteydessä Tampereella.

Ruukkukasveja ja istutuskasveja viljelevä perheyritys perustettiin vuonna 1976. Yrityksen perustivat Ann-Christin Söderlundin vanhemmat Bengt-Erik ja Mona Söderlund. Yrityksellä on kasvihuoneita noin 20 000 neliömetriä, eli kokonsa puolesta yritys on yksi suurimmista tämän tuotantosuunnan puutarhoista Suomessa. Kotimaiset Kasvikset ry on auditoinut yrityksen vuonna 2012.

Puutarha tuottaa kukkia ympäri vuoden, mutta tuotannon rungon muodostavat kevätmyynnin ruukku- ja ryhmäkasvit sekä amppelit. Syyskaudella ohjelmassa ovat loppukesän ulkokrysanteemit ja vuoden lopulla joulutähdet. Kasvien kokonaismäärä on noin 1,2 miljoonaa.

Puutarhalla katsotaan tulevaisuuteen luottavaisesti. Toiminnan ytimenä ovat hyvälaatuiset kukat, jotka toimitetaan omalla kuljetuskalustolla asiakkaille sekä lähiseudulle että eri puolille maata.

Kukkien laatutuottajapalkinnon myöntää vuosittain Kotimaiset Kasvikset ry. Tunnustus on myönnetty vuodesta 1994 lähtien. Vastaavat laatutuotannon tunnustukset myönnetään myös yhdelle avomaavihannesten, ruokaperunan, kasvihuonevihannesten sekä marjojen tai hedelmien viljelijälle.