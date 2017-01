Kirjaston käytössä oleva tila on supistunut ja kokoelmaa on vähennetty, joten myös aukioloaikoja on tarkistettu muuttuneen tilanteen mukaisiksi. Merikaarron kirjasto on 24.1.–31.5. avoinna tiistaisin ja torstaisin kello 16–19.30.

Vähänkyrön alueella palvelee Merikaarron kirjaston lisäksi myös Vähänkyrön omatoimikirjasto laajoine aukioloaikoineen sekä kirjastoauto Rölli (pysäkit Tervajoella). Kaikkien kirjastojen aukioloajat voi tarkistaa osoitteesta http://kirjasto.vaasa.fi.

Kokoelman pienentämisen vuoksi Merikaarron kirjastossa järjestetään suuri poistokirjamyynti 25.–26.1. kello 13–19. Myynnissä on tuhansia kirjoja euron kappalehintaan.