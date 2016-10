Maa- ja metsätalousministeriön teettämän Maaseutuvirasto Mavin ulkoisen arvion mukaan Mavi on pärjännyt hyvin eurooppalaisessa vertailussa maksajavirastotehtävässään eli EU-tukien toimeenpanossa. Viestinnästään se sen sijaan saa risuja.

Mavi on arvion mukaan täyttänyt kansallisesti sille asetetut lakisääteiset tehtävät. EU:n Suomelle osoittamat tuet on kyetty hyödyntämään lähes täysimääräisesti.

Mavin kyky reagoida muuttuvaan toimintaympäristöön ei kuitenkaan ole ollut kaikilta osin riittävä. Tämä tuli ilmi yhdessä ohjelmakauden vaihteen tuomien muutosten ja tietojärjestelmissä esiintyneiden ongelmien kanssa.

Näistä ongelmista ja niiden syistä Mavi ei arvioitsijoiden mukaan ole onnistunut viestimään riittävän avoimesti, asiakaslähtöisesti ja ratkaisuhakuisesti.

Tietotekniikka- ja viestintäongelmat aiheuttivat tyytymättömyyttä sidosryhmissä ja tuensaajissa. Mavi lähti korjaamaan tilannetta muuttamalla organisaatiorakennettaan syyskuun alusta tukiprosessien mukaiseksi sekä kehittämällä yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa tietojärjestelmähankkeiden hallintaa ja seurantaa.

Arviossa muistutetaan, että uuden ohjelmakauden tukijärjestelmien toimeenpano osoittautui ennakoitua haasteellisemmaksi eivätkä monet ongelmista olleet yksinomaan Mavista johtuvia.

Mavin epäonnistuminen viestinnässä näkyy myös sidosryhmien arvioissa Mavin toiminnasta. Yhteistyö ely-keskusten ja kuntien kanssa on arvioinnin mukaan sujunut mallikkaasti, mutta monien muiden sidosryhmien kanssa kumppanuutta on tarpeen jatkossa kehittää.

Maaseutuviraston Seinäjoelle muuton yhteydessä noin puolet henkilöstöstä vaihtui.

Arvioitsijoiden mukaan virasto on onnistunut luomaan osaavan ja sitoutuneen henkilöstön, joka on tyytyväinen virastoon työpaikkana. Hyvän työnantajakuvan ansiosta Maviin on hakeutunut osaavaa työvoimaa.

"Alueellistamisen yhteydessä on kuitenkin menetetty laaja-alaista maaseutuhallinnon kokemusta ja henkilösuhteita, mikä näkyy edelleen Mavin toiminnassa", ministeriön tiedotteessa todetaan eli samaa, mitä monet sidosryhmien edustajat ovat ääneenkin sanoneet.

Arvioitsijat ehdottavat, että Mavin roolia tukijärjestelmäprosessin alku- ja loppupäässä tulisi vahvistaa. Mavilla tulisi olla arvioitsijoiden näkemyksen mukaan nykyistä vahvempi rooli tukijärjestelmän toimeenpanon merkityksen tuonnissa valmisteluun.

Maa- ja metsätalousministeriön tulisi arvioitsijoiden mukaan osaltaan voimakkaammin tukea tätä toimintaa. Mavin tulisi panostaa mm. kumppanuussuhteiden rakentamiseen, asiakaslähtöisyyteen sekä jokaisen mavilaisen vastuulla olevan ulkoisen viestinnän kehittämiseen.

Arvioitsijat toivovat lisäksi maa- ja metsätalousministeriön kehittävän viraston tulosohjausta strategisemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi.

Maa- ja metsätalousministeriö tulosohjaa alaisuudessaan olevaa Mavia. Ministeriö teetti Solita Oy:lla Mavin ulkoisen arvioinnin.

Aika ajoin tehtävät virastojen arvioinnit kuuluvat normaaliin tulosohjauskäytäntöön. Vuonna 2007 perustetun Maaseutuviraston toiminnasta ei ole aiemmin tehty ulkopuolista kokonaisarviointia.

