Oikeustieteen ylioppilas Matias Mäkynen (26) aloittaa syyskuussa politiikka-analyytikkona. Mäkynen siirtyy tehtävään Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n poliittisen sihteerin tehtävistä.

Hän on myös Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja sekä Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen. Mäkynen on tehnyt nopeaa nousua niin maakunnallisissa luottamustoimissa kuin SDP:n sisällä. Hän tuo toimistoon erityisesti alueellisen edunvalvonnan ja energiaklusterin osaamista.

DI Tuomas Nurmela (35) aloittaa vanhempana konsulttina syyskuun aikana. Nurmela on tätä ennen työskennellyt Lääketeollisuus ry:n viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana. Hän toimii myös Nuorisoasuntoliiton puheenjohtajana.

Nurmela on pitkän linjan kokoomusvaikuttaja, jolla on laaja-alainen kokemus niin valtakunnan politiikasta kuin Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin päätöksenteosta. Lisäksi hän on toiminut useiden järjestöjen ja osakeyhtiöiden hallituksissa.

Muutosten ansiosta Rud Pedersen Public Affairs Oy:n henkilöstömäärä Suomessa kohoaa kaikkiaan kahdeksaan.