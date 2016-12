Eniten nykyisen pohjoisen tuen rajoitteista on hiertänyt varsinkin maidontuotannon noustessa tiukka vuotuinen litrarajaus. Nyt sen tilalle tulee viiden vuoden keskiarvo.

Koko C-tukialuetta (Lappeenranta-Tampere-Pori -linjan pohjoispuoli) koskevan pohjoisen tuen kohteet ja tukimuodot pysyvät ennallaan ja tuen tavoite ylläpitää maataloustuotantoa Suomen pohjoisilla alueilla säilyy niin ikään.

Pohjoinen tuki on merkittävin tukielementti eteläpohjalaiselle maataloudelle.

Tärkein osa uudistusta on tukirakenteen selkiyttäminen ja seurannan yksinkertaistaminen. Jatkossa pohjoinen tuki jaetaan vain karkeasti kolmeen pääryhmään: eläinten hoitoon, kasvintuotantoon ja muuhun tukeen.

Tähän asti tukimuodot on järjestelmässä luokiteltu kuuteen pääryhmään ja neljääntoista erikseen rajoitettuun tukikohteeseen, ja tuen kokonaismäärille, tukitasoille sekä tukikelpoiselle tuotannolle on asetettu erilliset vuosittain seurattavat rajoitteet tukikohteittain.

Eniten on hiertänyt, että maidontuotannolle on tähän asti ollut mahdollista maksaa pohjoista litratukea vuosittain enintään 1 725 miljoonalle litralle ja enintään 193,7 miljoonaa euroa. Lisäksi litratuen keskimääräisellä tukitasolla koko C-alueella on ollut vuosittain oma rajoitteensa.

Vuotuisen rajoitteen sijaan maidon tukimäärää tarkastellaan jatkossa viiden vuoden keskiarvona ja rajoite tukimäärälle on selvästi aiempaa korkeampi, 216,9 miljoonaa euroa vuodessa.

