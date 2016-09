– Maan hallitus aikoo koota vaativimman ympärivuorokautisen päivystyksen 12 sairaalaan, mutta Vaasan keskussairaala ei kuuluisi niiden joukkoon. Myös Vaasan keskussairaala on nimettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköksi. Sairaalan hoidon laatu ja potilasturvallisuus ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan maan kärkiluokkaa: esimerkiksi sydäninfarktin, lonkkamurtuman ja aivoinfarktin hoitotuloksia tarkastellen Vaasan keskussairaala on ollut jatkuvasti 2–3 parhaan sairaalan joukossa. Toimivan ja tehokkaan hoitotuotannon alasajo ei ole millään perusteilla järkevää, Maakuntahallituksen kannanotossa todetaan Pohjanmaan liiton tiedotteessa.

Maakuntahallitus toteaa, että Vaasan keskussairaala on Suomen ainoa selkeästi kaksikielinen sairaala, joka palvelee lähes 90 000:ta ruotsinkielistä.

– Ruotsinkielisillä tulee myös jatkossa olla oikeus saada palvelut omalla äidinkielellään samanlaisin perustein kuin suomenkielisillä. Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin todennut yksiselitteisesti, että hallinnollisia aluejakoja määriteltäessä on aina valittava se vaihtoehto, joka parhaiten toteuttaa kielelliset perusoikeudet, kannanotossa lausutaan.

– Jos Vaasan keskussairaala jää vaille laajaa ympärivuorokautista päivystystä, vaikutukset ovat laaja-alaiset. Valtaosalla Pohjanmaan asukkaista matka-aika laajan päivystyksen yksikköön on pitkä. Esimerkiksi Pietarsaaren sairaalan ja Seinäjoen keskussairaalan välimatka on 127 kilometriä, ja se vie hälytysajoneuvolta kelistä riippuen noin 1,5 tuntia. Tilannetta ei helpota se, että Vaasan keskussairaala sijaitsee kaikkein kauimpana yliopistosairaalasta, kannanotossa lisätään.

Maakuntahallitus näkee Vaasan keskussairaalan tulevaisuudessa myös irtisanomisia ja rekrytointiongelmia, jos Vaasa ei kuulu laajan päivystyksen joukkoon.

– Ilman laajaa päivystystä keskussairaalan toiminta näivettyy. Jäljelle jäisi vain yleissisätautien päivystys, geriatria, kuntoutus, pienimuotoinen päiväkirurgia ja eri erikoisalojen poliklinikkatoiminta. Muutos olisi melkoinen, sillä nykyisin Vaasan keskussairaalassa on 11 päivystävää erikoisalaa. On arvioitu, että keskussairaalan toiminnan ja statuksen laskeminen johtaisi työntekijämäärän puolittamiseen eli vähentämiseen noin tuhannella. Pitkällä aikavälillä odotettavissa on myös rekrytointiongelmia, koska lääkärit ja muu hoitohenkilökunta hakeutuvat mieluummin muualle töihin. Laajan päivystyksen menettäminen vaikuttaisi myös maakunnan kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen. Vaasan yliopiston mukaan Vaasan keskussairaalan aluetaloudellinen merkitys on yli 120 milj. euroa vuodessa, kannanotossa vielä todetaan.