Hietalahdessa on tänään kelvannut ulkoilla. Kuva: Christian Nylund

Vaasalainen Christian Nylund ulkoili aamupäivällä Hietalahdessa ja kuvasi kaupungin kauniita maisemia.

Nylund on innokas ja taitava kuvaaja. Jälleen kerran hän nappasi upean kuvan merenrannalta.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan lauantaina Suomen säähän vaikuttaa korkeapaineen selänne. Sen ansiosta on ihan upea aurinkoinen pakkaspäivä koko maassa.

– Sää on päivällä monin paikoin selkeää ja poutaista, Ilmatieteenlaitoksen ennusteessa todetaan.

Lämpötila on -2...-10 astetta, länsirannikolla on lauhempaa. Huomenna päivällä lämpötila on etelässä ja lännessä 0...+4 astetta.

Viime päivinä maata ravistelleet myrskytuulet ovat rauhoittuneet, mutta lauantai on kuitenkin aika tuulinen.

SINIKKA VÄLIKOSKI